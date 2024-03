FIBA World Ranking Men: benissimo Lettonia e Danimarca di Banchi e Lundberg, Italia stabile

Dopo le finestre di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025 e delle Pre-Qualificazioni Europee della FIBA Basketball World Cup 2027, le nazionali europee hanno visto importanti cambiamenti nel FIBA World Ranking Men.

Due squadre europee sono entrate nella Top 10, con la Serbia, vice campione del Mondo del 2023, che ha superato l’Australia e si è piazzata al quarto posto grazie alle due vittorie ottenute contro Finlandia e Georgia per iniziare la campagna di qualificazione a EuroBasket.

🆕 Men’s Rankings Update Alert! 🚨

The latest edition of the FIBA World Ranking Men, presented by @Nike is out!

Click below to see full rankings! 👇

— FIBA (@FIBA) March 1, 2024