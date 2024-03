Gilbert Arenas: “NBA più morbida? COLPA dell’Europa!”

Gilbert Arenas suggerisce che la lega si è evoluta in una competizione incentrata sul tiro da 3 punti a causa dell’influenza dell’Europa.

“L’NBA ha tolto l’aggressività. Hanno tolto l’aggressività per aprirsi all’EuroLega. Quando hanno iniziato ad arrivare qui, era troppo dura per loro. Non ce l’hanno fatta. Alla fine hanno ammorbidito le regole. Non hanno ammorbidito le regole per gli americani. Hanno ammorbidito le regole per aprire il mercato internazionale”, ha detto Arenas. “Quando si dice che nei prossimi cinque anni saranno gli europei a guidare il campionato, perché lo pensate? Più tiri da tre, passaggi, tagli: questo non è il nostro campionato, non è lo stile americano, è lo stile europeo”.

Gilbert Arenas ha ricordato l’attacco dei Phoenix Suns in 7 secondi, architettato dall’allenatore Mike D’Antoni, che aveva lavorato in Europa prima di affermarsi nella NBA.

“È una lega di tiro da tre punti perché stanno copiando lo stile europeo. Suns, giusto? Qual è stata la cosa più importante che i Suns non hanno fatto? La difesa. Ole, andiamo. ‘Non vogliamo fare fallo, così possiamo provare a segnare’. Questo era l’obiettivo di D’Antoni. È su questo che è stata creata la lega. Vogliono che questi ragazzi siano sempre più numerosi per poter espandere il business”, ha spiegato Arenas.

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) February 29, 2024