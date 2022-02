Finale col botto! James Harden lascia i Brooklyn Nets e va a Philadelphia

Si vociferava da giorni ma nelle ultime ore i rumors erano diventati davvero importanti, fino ad adesso: James Harden lascia i Brooklyn Nets e si traferisce ai Philadelphia 76ers, come riportato da Adrian Wojnarowski.

The Nets are including Paul Millsap in the deal too, sources tell ESPN. https://t.co/yTzxKqH99q — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

The Sixers are sending the Nets an unprotected 2022 first-round pick and a protected 2027 first-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

The Nets will get the Sixers' 2022 first-round pick unprotected with a right to defer until 2023 and a 2027 first-round pick protected 1-to-8, sources tell ESPN. The 2027 pick would roll over to 2028 protected 1-to-8 again. The pick turns into two seconds and $2M in 2029. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Ai Nets vanno Ben Simmons – che era fuori rosa -, Seth Curry, Andre Drummond, Paul Millsap, una prima scelta non protetta del 2022 e una prima scelta protetta del 2027.

Inizialmente si pensava che non fosse possibile una trade che potesse portare James Harden da Brooklyn a Phila ma poi nella ultime ore le cose sono cambiate. Non dobbiamo nemmeno dimenticare chi è l’attuale general manager dei Sixers: Daryl Morey. Il dirigente classe 1972 ha un feeling speciale con Harden dai tempi di Houston e i due se ne sono andati dal Texas quasi in contemporanea. Siamo certi che questo rapporto abbia fatto la differenza in questo incredibile movimento di mercato.

Ora cambiano gli scenari nella Eastern Conference. Philadelphia stava già facendo molto bene con un grandissimo Joel Embiid e con Ben Simmons fuori squadra da inizio anno. A questo punto i Sixers si candidano come contender assoluta, tenendo anche in considerazione che Kyrie Irving può giocare solo le partite in trasferta dei Brooklyn Nets. Questa mossa di mercato porta i 76ers a diventare i favoriti indiscussi per la vittoria della loro Conference di riferimento.

