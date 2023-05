Follia dopo Cantù-Pistoia: Benetti colpito al volto da un oggetto contundente e ora i brianzoli rischiano la squalifica del campo

Ieri sera si è giocata gara-2 tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e la Giorgio Tesi Group Pistoia al PalaDesio, partita vinta nettamente dai padroni di casa 82 a 68 con un David Logan da 22 punti.

E fino a qui nulla di straordinario, visto che i brianzoli sono più forti dei toscani. Il fatto vergognoso è accaduto poco dopo il suono della quarta e ultima sirena quando Gabriele Benetti, fidanzato dell’ex Miss Italia Alice Sabatini, mentre tornava verso gli spogliatoi, è stato colpito in volto da un oggetto contundente (un caffè Borghetti mignon probabilmente) che gli ha procurato un taglio importante sul naso, come potete vedere qui di seguito:

Questa follia di un tifoso canturino dopo il match con Pistoia comporterà sicuramente almeno una multa alla società ma quello che si teme questa mattina a Cantù è anche la chiusura della curva/squalifica del campo per almeno 1 turno.

Questo sarebbe un grave danno per la squadra perché l’Acqua S.Bernardo giocherà la prossima contesa in gara o per affrontare in gara-5 Pistoia o in finale promozione contro la vincente tra Treviglio e Torino (con i lombardi sarebbe in gara-3, mentre con i piemontesi sarebbe in gara-1 in quanto Cantù avrebbe il fattore campo).

Stiamo a vedere quali saranno le decisioni del giudice sportivo ma sicuramente questo comportamento da parte dei tifosi canturini è da criminalizzare perché, per fortuna, questa situazione si risolverà con solo un taglio sul naso per Benetti, ma sarebbe potuta andare molto peggio se l’avessero colpito in testa.

