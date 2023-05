Marc Cuban va virale su Twitter come “Narc Cuban” a causa di Celtics-Heat

Il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, è andato virale su Twitter come “Narc Cuban” dopo aver chiesto chi sta guardando la partita tra Miami Heat e Boston Celtics grazie a uno streaming illegale.

I Celtics e gli Heat si sono incontrati al TD Garden questa notte con i padroni di casa che erano riusciti a rimontare dallo 0-3 iniziale al 3-3, avendo ora la possibilità di fare la prima rimonta completa nella storia della NBA.

Si pensava che la partita, trasmessa su TNT, avrebbe portato molti ascolti a causa della posta in gioco e delle squadre coinvolte, principalmente i Celtics. Per la maggior parte, gli ascolti televisivi non dovrebbero importare a coloro che non lavorano per il campionato o le reti televisive. Ma per il proprietario dei Mavs è importante perché trae profitto direttamente da quegli accordi di trasmissione e con uno nuovo in arrivo, probabilmente è per questo che tiene d’occhio come stanno andando questi playoff.

Ecco perché quando ha chiesto chi stava guardando il match attraverso uno streaming illegale e piratato, ha attirato molta attenzione su Twitter:

“Ho una domanda personale per tutti coloro che stanno guardando heats vs celts in questo momento. Chi sta guardando la partita con una streaming pirata. Sono curioso di quanto sia diffusa questa pratica”.

Got a personal question for everyone watching heats vs celts right now. Who is watching on a pirated stream. I'm curious how prevalent it is. — Mark Cuban (@mcuban) May 30, 2023

Al momento della scrittura di questo articolo, quel tweet ha 5,7 milioni di visualizzazioni, oltre 6.800 risposte e quasi 4.700 tweet di citazioni che prendono in giro Cuban per aver cercato di convincere le persone a fare la spia su se stesse a qualcuno che fa soldi con le persone che guardano i match attraverso le trasmissioni tradizionali – con “Narc Cuban” che è andato in tendenza su Twitter.