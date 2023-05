Alessandro Cittadini si ritira trascinando Viterbo in Serie B

A 44 anni, Alessandro Cittadini ha deciso di lasciare il basket dopo un’ultima impresa. Ieri il lungo ha portato la Stella Azzurra Viterbo in Serie B, vincendo 56-49 la finale di Serie C Gold contro Frascati. Nell’ultima partita, Cittadini ha segnato 13 punti, in linea con i 12.2 fatti registrare lungo tutta questa stagione.

Classe 1979, Cittadini ha a lungo giocato tra le piazze più calde d’Italia: Fortitudo Bologna, Reggio Emilia, Livorno, Reggio Calabria, Napoli, Rieti, Sassari e Trieste, tra le altre. Nel 2003 vinse la medaglia di bronzo ad EuroBasket con l’Italia, pur non scendendo mai in campo.

Nel 2019 si era già ritirato, spendendo una stagione da assistente sulla panchina di Trieste. Ma il richiamo del parquet era troppo forte: prima una stagione a Civitavecchia, sempre in C Gold, e ora a Viterbo. Stavolta, a 44 anni, forse è arrivato davvero il momento di dire addio alla palla a spicchi.