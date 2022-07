Fontecchio agli Utah Jazz: il commento ironico di Joe Ingles, un suo idolo

Fontecchio Joe Ingles – Simone Fontecchio agli Utah Jazz. Non abbiamo ancora metabolizzato la notizia ma ci siamo, l’abbiamo capito. Le reazioni alla notizia sono state tante e diverse. Quella che però vogliamo portare alla vostra attenzione è stata rilasciata da Joe Ingles, ala australiana che ha giocato una vita proprio negli Utah Jazz dopo alcune stagioni di medio-alto livello in EuroLega.

Joe Ingles ha ripreso il tweet di Sportando che parlava della notizia di Fontecchio a Salt Lake City e ha così commentato:

E indovinate chi è uno dei suoi giocatori preferiti

And guess who one of his favourite players is 👀🫣 https://t.co/CIZB2besES — Joe Ingles (@Joeingles7) July 17, 2022

Durante le Olimpiadi di Tokyo nell’estate 2021 i due si sono affrontati da avversi e Fontecchio gli disse che lui era uno dei suoi giocatori preferiti. Ingles è il classico NON giocatore NBA. Non è atletico, non è veloce, non ha nessuna caratteristica che associ in prima istanza a un fenomeno NBA. Però è un cestista che, con il suo passo, ha spiegato pallacanestro per anni in NBA.

Non sono finite qui le parole di Joe Ingles su Fontecchio perché, con un tono un po’ più serioso, ha risposto così a un utente su Twitter:

Adoro il suo modo di giocare e ha disputato delle ottime Olimpiadi!! Sono felice per lui…

Love his game and played great at the Olympics!! Happy for him… https://t.co/2ItYbf18HF — Joe Ingles (@Joeingles7) July 18, 2022

Sarebbe interessante sapere se in qualche modo l’australiano ha interceduto con il front office dei Jazz per il ragazzo ex Baskonia e Alba Berlino.

