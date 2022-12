Questa notte Simone Fontecchio è sembrato Steph Curry perché ha chiuso 3 su 4 dalla lunga distanza e sembrava fosse in grado di segnare tutte le triple che gli passavano per le mani, come Collin Sexton ha giustamente capito!

Il ragazzo ex Cleveland Cavalier, arrivato a Salt Lake City nella trade che ha portato Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers, ha fornito il passaggio smarcato a Fontecchio ed era talmente sicuro che l’italiano avrebbe fatto canestro che ha alzato 6 dita al cielo, 3 per mano, prima ancora che l’ex Baskonia rilasciasse il tiro. Tranquilli, Simone ci ha fatto fare brutte figure!

the force is strong with this one https://t.co/yqdAaZyUxG pic.twitter.com/wIZ6aXZrtt — Utah Jazz (@utahjazz) December 3, 2022

Questo video è emblematico della fiducia che i compagni ormai ripongano nell’ultimo arrivato in NBA. Sexton, pur essendo solo un classe 1999, è alla sua quarta stagione in NBA, mentre Fontecchio è un rookie, è un giocatore alla sua prima esperienza in questo mondo fatato.

Siamo davvero contenti di quello che sta facendo Simo perché sicuramente sta crescendo e soprattutto potrà essere persino un giocatore migliore di quello che è stato fino l’estate prossima, quando rappresenterà l’Italbasket ai Mondiali asiatici – speriamo – insieme a Paolo Banchero. Forza Simo, non mollare e continua così che ci stai rendendo orgogliosi!

