Questa notte Simone Fontecchio ha registrato il suo massimo stagionale di minuti in campo in NBA nel successo degli Utah Jazz in casa contro gli Indiana Pacers. Il ragazzo ex Baskonia e Alba Berlino ha giocato più di 21 minuti, 21 minuti e 19 secondi per la precisione, tirando 3 su 4 dalla lunga distanza. Ormai Simo è un giocatore di Utah a tutti gli effetti, a prescindere che ci sia o che non ci sia Rudy Gay perché so è conquistato la fiducia di coach Will Hardy.