Fontecchio ha trovato il suo cuoco italiano nello Utah: Jonathan Tavernari

Come ormai saprete benissimo tutti, Simone Fontecchio è un nuovo giocatore degli Utah Jazz, i quali gli hanno offerto un biennale da oltre 6 milioni di dollari complessivi. Naturalmente per un italiano che va all’estero ci sono sempre tanti dubbi e tante incognite ma la prima domanda è “dove mangerò bene italiano in tal posto?”. Ecco, Fontecchio ha già trovato il suo cuoco di fiducia e stiamo parlando di Jonathan Tavernari.

Il cestista brasiliano con passaporto italiano ha praticamente giocato tutta la sua carriera nel nostro Paese, dai 24 ai 32 anni, con una piccola parentesi nel 2013-2014 in Brasile ai Pinheiros. Da qualche tempo l’ala classe 1987 nativa di São Bernardo do Campo si è trasferita nello Utah e perciò ha potuto provare i vari ristoranti italiani lì, tra cui anche l’Olive Garden, che però non pare essere eccezionale, a leggere il tweet:

Meno male ci sono io qui nello Utah per fare qualche piato Italiano vero per Fontecchio… pensa te questo dover mangiare all’Olive Garden… @parallelecinico — Jonathan Tavernari (@For3JT) July 17, 2022

Si tratta chiaramente di una battuta dell’ex giocatore della Dinamo Sassari e della Pallacanestro Cantù tra le tante. Però è certamente comodo avere l’appoggio di una persona che sarebbe potuta essere un tuo compagno di squadra in Italia a Bologna o a Reggio Emilia. Chissà se Tavernari cucinerà davvero un bel piatto di carbonara a Fontecchio…

