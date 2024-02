Fontecchio sul passaggio dai Jazz ai Pistons: “Non mi va di rivivere quel momento…”

Simone Fontecchio qualche settimana fa, poco prima della trade deadline, ha vissuto in prima persona una trade che l’ha portato dagli Utah Jazz ai Detroit Pistons e ne ha parlato con Il Corriere della Sera dopo la sconfitta contestata al Madison Square Garden:

“Sinceramente non mi va di rivivere quel momento perché non è stato semplice, ma l’NBA è un mondo così e lo devi accettare. Posso certamente dire che è stato un trasferimento inaspettato, uno lo mette in conto ma non lo capisce finché non lo vive, visto il numero di persone della tua famiglia che vengono coinvolte. Ci stiamo adattando, sia io sia la mia famiglia, e stiamo andando avanti”.

Fontecchio ha poi aggiunto su questa trade tra gli Utah Jazz e i Detroit Pistons:

“Non mi era mai successo di cambiare così repentinamente squadra a metà anno e questo è sicuramente un aspetto totalmente nuovo per me. Però, ripeto, lo sapevo e ci stiamo convivendo. Ora devono finire al meglio la stagione e vincere il maggior numero di partite possibili con questi ragazzi qui”, ha concluso il neo giocatore della franchigia di Motor City.

Leggi anche: Simone Fontecchio parte dalla panchina e aiuta i Detroit Pistons a battere gli Chicago Bulls