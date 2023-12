Fontecchio sempre più un fattore, ma Utah non vince mai

Simone Fontecchio nell’ultimo mesetto, complici i tantissimi infortuni e non solo, è diventato un titolare o quasi degli Utah Jazz ma la situazione per la franchigia di Salt Lake City è ai limiti dell’imbarazzo.

Questa notte Fontecchio è partito di nuovo in quintetto ed è stato uno dei migliori dei suoi con 19 punti, 4 stoppate, 2 rimbalzi e 1 assist ma Utah ha perso di nuovo e l’ha fatto davanti al proprio pubblico contro gli Oklahoma City Thunder di uno Shai Gilgeous-Alexander da 30 punti e 7 assist. L’italiano ha fatto il suo nei 23 minuti e 17 secondi a disposizione ma i suoi compagni un po’ meno.

Gli Utah Jazz hanno perso 5 delle 6 gare e tra queste c’è stato anche il -50 in casa dei Dallas Mavericks, una vera e propria macchia indelebile sulla loro stagione. Nonostante tutto, la situazione non è ancora tragica, però devono assolutamente mettere insieme un filotto di vittorie da qui a fine 2023 se vogliono provare a restare in corsa almeno per il Play-In. Altrimenti il tanking è l’unica soluzione possibile per la franchigia di Salt Lake City. Stiamo a vedere come si comporteranno da qui a Natale e speriamo che Simo Fontecchio continui a fare così bene.

