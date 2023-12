Luca Banchi e quella “figuraccia” con le bottiglie di vino a Popovich

Luca Banchi si è raccontato a Dario Ronzulli in esclusiva per al podcast della Virtus Bologna, NONSOLOVIRTUS, e ha citato un ricordo indelebile del suo incontro con Gregg Popovich:

“Prima di partire per giocare contro San Antonio e contro Cleveland, in accordo con il club, sapendo della passione di Popovich con il vino, ci presentiamo con un discreto numero di bottiglie di Brunello di Montalcino di buona annata. La sera prima della gara con gli Spurs ci invitano a cena. E al tavolo arriva un numero sproposito di bottiglie di vini pregiatissimi direttamente dalla cantina personale di Pop, essendo lui sommelier e collezzionatore. Viaggia il mondo alla ricerca dei migliori vini e la sua cantina è considerata una delle migliori di tutti gli Stati Uniti. Seleziona le bottiglie migliori per la cena, alla mattina va in questo ristorante, le fa scaraffare e alla sera poi le distribuisce in base all’importanza. Il tutto allegato a frasi tipo ‘Dai, questo modestissimo Sassicaia del ’98 lo diamo a loro, che non capiscono niente’. Giuro, c’erano al tavolo bottiglie da migliaia e migliaia di euro”.

Banchi era talmente imbarazzato che decise di lasciare il Brunello in panchina di Popovich il giorno dopo, consegnandolo senza farsi notare:

“Con grande vergogna, al momento della stretta di mano prima della partita mi sono intrufolato nella loro panchina e sono corso via senza farmi vedere perché non volevo che lui si accorgesse che lo stavamo omaggiando di un vino buono, ma non certo del livello dei suoi. Penso che alla fine avrà regalato quelle bottiglie, di certo non le avrà bevute, visto l’imbarazzo della scelta nella sua cantina”.