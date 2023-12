Baraldi sibillino dopo Milano-Virtus: “Credo non valga più la pena parlare di arbitri”

Luca Baraldi, CEO della Virtus Segafredo Bologna, ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino di Bologna dove ha parlato della sconfitta di 2 punti in casa dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di domenica pomeriggio al Mediolanum Forum di Assago.

Il dirigente delle VuNere ha fatto intendere che non è rimasto particolarmente soddisfattissimo dell’arbitraggio, specialmente dei due tecnici comminati a Marco Belinelli e Luca Banchi, senza per essere diretto. Ecco quanto ha detto da Baraldi:

“Dopo le partite con Milano credo che non valga più la pena parlare di arbitri. Come sempre lascio alla gente giudicare. Eravamo in tante migliaia e ognuno avrà il suo giudizio. Io ho il mio, ma credo sia inutile renderlo pubblico”, ha dichiarato il dirigente virtussino.

Insomma, diciamo che Luca Baraldi si è lamentato dell’arbitraggio di Olimpia Milano contro Virtus Bologna senza lamentarsi per davvero. Ha fatto intendere che non è rimasto contento, ma non ha voluto andare dritto e citare degli argomenti precisi. Appunto, è stato sibillino, scaldando l’ambiente in quello che sarà con tutta probabilità lo scontro per la Finale Scudetto del 2024, com’è stato anche nel 2023, nel 2022 e nel 2021.

