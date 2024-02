Monty Williams ELOGIA Fontecchio ed ecco cosa l’ha SORPRESO di lui

Monty Williams, coach dei Detroit Pistons, squadra in cui è stato scambiato Simone Fontecchio, ha parlato di quello che l’ha sorpreso a Simone Sandri de La Gazzetta dello Sport:

“Sapevo che Fontecchio è uno che gioca con grande energia ma mi ha sorpreso la sua attitudine difensiva. In questi giorni è capitato che gli affidassimo delle marcature complicate, degli ottimi complicati, ma lui non si è mai tirato indietro e si è sempre comportato benissimo. E inoltre sono convinto che continuerà a migliorare anche da questo punto di vista!”, ha detto Monty Williams, coach dei Detroit Pistons, su Simone Fontecchio.

L’allenatore della franchigia di Motor City ha anche commentato la sua situazione famigliare non semplicissima, con sua moglie e sua figlia a Salt Lake City e lui a Detroit:

“Non è una situazione semplice per lui, con la famiglia nello Utah, lontana da lui, ma sta facendo benissimo e lo rispetto per come si sta impegnando. Ci darà molto da qui a fine stagione e sono contento che sia dei nostri”.

Speriamo che questi sforzi di Simo gli possano valere un bel contratto NBA il prossimo anno.

