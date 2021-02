Forlì, dodicesimo acuto nel derby con Ferrara

Ferrara contro Forlì. L’Emilia contro la Romagna. Un’unica regione ma due anime differenti, Più derby di così si muore. E tra la Top Secret di Spiro Leka e la UniEuro di Sandro Dell’Agnello ha avuto la meglio la seconda, in cui come sempre ha brillato in modo particolare la stella di Terrence Roderick, gioiosa macchina da punti e vittorie, con il punteggio di 85-81. Per Forlì questa è la dodicesima in tredici gare che la conferma più che mai sul trono del girone rosso con due punti di vantaggio sulla Ge.Vi Napoli. Ferrara, cui non è stato sufficiente l’ottimo score di Hasbrouck, incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare e conferma il suo momento un po’ zoppicante. Gli estensi hanno accarezzato l’illusione del colpaccio fino al termine del terzo quarto chiuso sul 61-57 poi, però, Forlì ha infilato le zampate decisive.

PRIMO QUARTO – Fantoni, l’ex Bcc Treviglio Pacher e Filoni provano ad alzare in quota Ferrara e la portano avanti sul 12-4. Forlì, però, comincia a usare l’artiglieria pesante con il duetto delle meraviglie Rush- Roderick che riduce il passivo di sole tre lunghezze: 16-13. Ferrara risponde da par suo e Zampini e Baldassarre le consentono di finire il primo quarto in alta quota con il punteggio di 22-13 .

SECONDO QUARTO – Forlì battezza il secondo quarto con l’asse Bruttini- Giachetti che entra in catena di produzione, ma Zampini e due triple in successione di Hasbrouck consentono al roster di Leka di tenersi avanti e anche in modo consistente con tredici lunghezze da amministrare: 38-25. Rodriguez porta Forlì a una reazione che più convincente di così non si potrebbe mettendo a referto un ubriacante 7-0 che fa capire come i romagnoli non vogliano affatto lasciarsi seminare. Baldassarre, però, riesce a tenere Ferrara qualche bracciata più al largo di Forlì facendola arrivare all’intervallo lungo sul 42-35 a proprio beneficio.

TERZO QUARTO- Hasbrouck allarga il fossato al più nove per Ferrara ma Forlì intona subito il controcanto con Roderick e Giachetti e il divario diventa di soli due punti: 49-47. Baldassarre, Zampini e Pacher riportano Ferrara in mare aperto a più dieci, Giachetti replica con una tripla, Pacher replica con decisione e, a dieci minuti dal termine della contesa, Ferrara è ancora avanti per 61-57 cominciando a formarsi pensieri stupendi sull’esito finale della gara .

ULTIMO QUARTO – Forlì, però, non è prima in classifica per volere della buona sorte e pensa di darne cartesiana dimostrazione subito con il duo Rush- Roderick che la porta al sorpasso (61-63). Panni con una tripla e Pacher riportano Ferrara sulla corsia di accelerazione , Baldassarre porta gli estensi avanti per 73-69. Tutto finito? Nemmeno per idea. Forlì scalda di nuovo i motori e Roderick, Bruttini e Rush la sospingono fino alla parita a quota 76. Il finale della contesa comincia con un Rodriguez show che vale per Forlì il più tre: 79-76. Hasbrouck cerca di tenere la fiammella della speranza di Ferrara accesa ma Roderick ci soffia sopra con un 5-0 che per Forlì segna il definitivo approdo al porto della vittoria con il punteggio di 85-81.

MIGLIORI IN CAMPO

TOP SECRET FERRARA (KENNY HASBROUCK): il talentuoso playmaker non toglie per un attimo il piede dall’acceleratore, Forlì, però, sfortunatamente per lui, alza di più il contachilometri ma resta la sua partita esemplare con annessa dimostrazione che, alla Ferrara della palla a spicchi, la sua presenza fa bene benone.

UNIEURO FORLI’ (TERRENCE RODERICK): Ventuno punti contro la Stella Azzurra, ventitrè contro Ferrara. Totale 44 , media 22 a gara. Qui c’è del talento, che si esprime anche nel maggior numero di rimbalzi e assist oltrechè di punti, talento che va a nozze con la precisione e i tifosi di Forlì continuano a tenersi stretta la nuvoletta del sogno promozione.

NUMERI

TOP SECRET FERRARA: Tiri liberi 11 su 18, rimbalzi 34 (Pacher 8), assist 24 (Vencato 7)

UNIEURO FORLI’: Tiri liberi 18 su 24, rimbalzi 34 (Roderick 9), assist 12 (Roderick 4).

TABELLINO

TOP SECRET FERRARA: Hasbrouck 25, Pacher 15, Baldassarre 15, Zampini 9, Panni 6, Fantoni 5, Vencato 2, Dellosto, Ugolini, Filoni 4. N.e: Fabbri, Petrolati.. Coach: Spiro Leka.

UNIEURO FORLI: Roderick 23, Rush 20, Rodriguez 16, Giachetti 12, Bruttini 10, Natali 2, Bolpin 2, Landi, Dilas, Campori. N.e: Zambianchi, Ndour. Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI

Caforio, Gagno e Puccini