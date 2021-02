Napoli si regala il terzo sorriso di fila contro l’Eurobasket Roma

NAPOLI – E con questa sono tre. Dopo la Stella Azzurra e la Top Secret Ferrara, adesso è toccato all’Atlante Eurobasket Roma finire nella rete della Ge.Vi Napoli che, aggiudicandosi al “PalaBarbuto” la terza vittoria di fila, si conferma sempre più come l’antiForlì. I partenopei hanno infatti solo due punti di ritardo dal roster di Sandro Dell’Agnello e non cessano un attimo di stargli con il fiato sul collo. Priva di una delle sue punte di diamante ovvero Jamal Olasewere, l’Atlante ha fatto quanto ha potuto illuminata dal solito Roberto Gallinat ma, dopo il 20- 20 cui era riuscita a costringere Monaldi e soci alla fine del primo quarto, ha dovuto inchinarsi incassando la seconda sconfitta negli ultimi tre turni. Stavolta, per i partenopei, le due stelle più luccicanti sono state Parks e Iannuzzi e non Mayo che non si è ripetuto rispetto alla prestazione con Ferrara. Che, però, non pregiudica la buona stagione finora disputata dal roster di coach Damiano Pilot.

PRIMO QUARTO – Napoli schiaccia subito il pedale del gas, soprattutto con Parks. Cinque dei dieci punti con cui i padroni di casa si alzano in quota portano il suo autografo. Pilot chiama il timeout, Bucarelli e Cicchetti traducono il suo verborino in punti sonanti e l’Atlante comincia a fare anche la sua corsa. Romeo porta addirittura gli ospiti a sole tre incollature di ritardo sul 9-12. Cicchetti azzera il vantaggio napoletano portando la situazione sul 14-14. Parità che, con reciproche stilettate cestistiche, tiene compagnia fino al termine del primo quarto sul 20-20.

SECONDO QUARTO – Bucarelli porta i romani al primo sorpasso ma Napoli ne cala otto in serie riprendendo a veleggiare disinvoltamente. Il 29-23, però, cede presto il passo al solo meno due dell’Atlante grazie a una tripla targata Gallinat. Napoli, però, rialza la voce con una schiacciata di Marini portandosi a più otto: 39-31. Magro prova a dare voce all’Atlante con un tiro libero ma Napoli si avvia verso l’intervallo lungo ad amministrare comodamente e sul punteggio di 42-32.

TERZO QUARTO – Parks affonda la lama, Bucarelli replica. Cicchetti porta di nuovo i capitolini sotto la doppia cifra di ritardo: 38-46. Napoli, però, mostra di avere le lame ben affilate e taglia il canestro romano con tredici punti in serie, Gallinat risigla un parziale sussulto ospite. Una schiacciata di Iannuzzi a un secondo dalla sirena proietta Napoli sul più diciannove ovvero sul 63-44 inducendo a considerare la partita praticamente chiusa.

ULTIMO QUARTO – Gallinat e Bucarelli provano a tenere disperatamente in partita l’Atlante, Napoli però va in controllo e macina una serie di canestri giusto per rifinire il risultato e fissarlo sull’80-60 finale.

MIGLIORI IN CAMPO

GE.VI NAPOLI: PIERPAOLO MARINI: non sono in pochi a domandarsi se meriterebbe di stare un gradino sopra nella gerarchia cestistica, continuando così la profezia ha grandi probabilità di avverarsi.

ATLANTE EUROBASKET ROMA: ROBERTO GALLINAT: Il suo alterego realizzativo Olasewere non c’è, però lui è regolare come un orologio svizzero e i suoi punti li mette (e fa mettere) in cascina con puntualità cronometrica. Chapeau.

NUMERI

GE.VI NAPOLI: Tiri liberi 14 su 19, rimbalzi 38 (Parks 8), assist 15 (Monaldi 4).

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Tiri liberi 17 su 21, rimbalzi 33 (Cicchetti 9), assist 8 (Bucarelli 4).

TABELLINO

GE.VI NAPOLI: Marini 18, Parks 15, Iannuzzi 13, Uglietti 12, Lombardi 10, Monaldi 8, Zerini 3, Aldi 1, Klacar, Tolino, Sandri, Mayo. Coach: Pino Sacripanti.

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 19, Magro 13, Cicchetti 10, Bucarelli 10, Romeo 4, Cepic 2, Fanti 2, Staffieri. N.e: Olasewere, Ludovici, Bischetti. Coach: Damiano Pilot

ARBITRI

Mauro Moretti di Marsciano (PG), Daniele Calella di Bologna e Francesco Praticò di Reggio Calabria.