Forlì ha la meglio su una Cento determinata nonostante le assenze di Sherrod e Cotton

Dopo Rieti e Roma, Cento. Forlì si porta a casa la terza vittoria consecutiva e terza interna di fila con Cento per 80-67 e prosegue il suo campionato a voce alta. I ferraresi di coach Matteo Mecacci hanno a parziale attenuante l’assenza dei due loro cecchini d’eccellenza Brandon Sherrod e Tekele Cotton, ambedue infortunati. Leonzio e compagni, comunque, hanno nonostante la sconfitta disputato una discreta gara giungendo anche al meno uno e aggiudicandosi il terzo quarto. Forlì, però, si è sempre mantenuta in quota sospinta soprattutto dal talento realizzativo del trio Roderick-Bruttini- Rodriguez, molto a suo agio anche con le triple.

PRIMO QUARTO – Dopo un errore per parte, Moreno pesca Petrovic che da sottocanestro porta gli ospiti avanti. La precisione, in fase d’avvio, sembra latitare. Cento allunga con Berti ben imbeccato da Moreno. Forlì si sblocca dopo due minuti con un tiro su due a bersaglio dalla lunetta di Rush che era stato fermato in modo irregolare da Fallucca. 1-4. Lo stesso Fallucca stecca la tripla che potrebbe fare allungare i suoi ma Roderick, su opposto versante, non è più preciso. Bruttini realizza un 4-0 che porta i romagnoli al sorpasso, Roderick affonda ulteriormente la lama e da vita al primo tentativo di fuga: 7-4. Cento sembra essersi un po’ smarrita dopo il promettente avvio e Mecacci chiama il timeout. Jurkatamm, appena entrato, fallisce il riavvicinamento centese. Bruttini, dalla lunetta, è invece implacabile e fa salire il roster di coach Dell’Agnello a più cinque. Ranuzzi, dopo un’azione convulsa, riporta Cento sotto ma Forlì torna a pungere con una tripla. Il botta e risposta permante affascinante, Petrovic acciuffa un rimbalzo e riprofana il secchiello forlivese: 12-8. Ranuzzi, sottocanestro, fa prendere ulteriore fiducia ai ferraresi sospingendoli a meno due. Partita decisamente combattuta con le due squadre che non riescono a piantarsi vicendevolmente in asso. Giacchetti fa riallungare Forlì e rompe un digiuno realizzativo dal campo di tre partite. La risposta di Cento affidata a Leonzio, stavolta, trova semaforo rosso. Forlì ne approfitta per dilatare il fossato con Roderick che la porta alla fine del primo quarto avanti con il punteggio di 16-10.

SECONDO QUARTO – Forlì mette un’altra pepita formato due punti nel forziere e allunga a più otto. Rodriguez prosegue il discorso portando i padroni di casa in doppia cifra: 21-10. Fallucca prova a far prendere le contromisure a Cento ma Bolpin rialza subito la voce con una tripla: 24-12. Fallucca sale nuovamente in cattedra con un ubriacante 6-0 ed è 24-18, stessa capitalizzazione su versante opposto per Rodriguez. La precisione realizzativa sembra essere cresciuta rispetto al primo quarto. Gasparin appoggia facile in contropiede e Cento si riporta a meno sette. Giacchetti colpisce da sottocanestro e altrettanto fa Moreno. Il copione è di una Forlì tenta costantemente di prendere il largo ma di una Cento che la trattiene. Moreno subisce fallo da Rodriguez e si regala un giro in lunetta dando coraggio di nuovo agli ospiti ma Forlì ridetta legge con Rush sottocanestro. Leonzio riavvicina Cento sul 31-26. Dilas subisce fallo e va alla linea della carità ma è un doppio tiro amaro che non incrementa il punteggio dei suoi. Petrovic va in penetrazione e Cento accorcia il fossato sul 31-28. Forlì replica subito con Bolpin e Mecacci chiama un nuovo timeout. Ancora Bolpin, a mano calda, sforna un’altra tripla portando i padroni di casa al più otto e il suo score personale a tredici punti. Cento, ancora una volta, non molla la presa e affonda la lama con Ranuzzi. Forlì, però, con le triple sembra avere particolare confidenza e Roderick lo conferma alzando i romagnoli ancora sul più nove. Natali commette a due secondi dalla fine del quarto fallo su Moreno che va in lunetta e ne mette due su due. Questa volta è coach Dell’Agnello a chiamare il timeout. Cento fallisce una tripla e all’intervallo lungo Forlì arriva sul 39-32.

TERZO QUARTO – Gasparin fa partire Cento nel modo migliore. Rush, invece, vede la sua intuizione infrangersi sul ferro. Petrovic apre il tiro e Cento rimbalza a meno uno. Maggiore convinzione per la squadra di Mecacci dall’avvio del quarto. Berti commette fallo su Bruttini che va in lunetta sbagliando però entrambi i tiri liberi. Bruttini porta Forlì ai primi due punti del quarto. Berti, però, riporta Cento con il fiato sul collo e subito dopo commette il quarto fallo entrando in zona a rischio. Bruttini si alza in elevazione e Forlì rifiata con un 5-0 di Bruttini che la spinge sul 45-40. Rush, da tre, carica ulteriormente i romagnoli. Mecacci chiama il nuovo timeout. Giacchetti riporta Forlì in doppia cifra, Rush affonda ulteriormente la lama a tre minuti dal termine del quarto. Leonzio e Jurkatamma provano a incoraggiare Cento con una tripla a testa e Dell’Agnello raduna i suoi in unità per rinfrescarsi le idee con i ferraresi in costante pressione. Alla ripresa Bruttini subisce fallo e va in lunetta facendosi perdonare le precedenti stecche sui libri e infornandone due su due: 54-46. Ranuzzi riporta Cento sotto, Petrovic porta il suo score a nove punti e la Tramec è a meno quattro e dimostra di essere ancora più che mai in partita. La tripla di Leonzio non fa che ribadire il concetto. Landi, però, riporta Forlì sul più tre e, complice anche il tiro fallito da Moreno a fil di sirena, i romagnoli vanno a dieci minuti dal termine sul 56-53 a favore. Punteggio basso ma grande agonismo e finale ancora aperto a ogni soluzione.

ULTIMO QUARTO – Landi fallisce il possibile allungo, poi però da sottocanestro colpisce: 58-53. Giacchetti alza ulteriormente lo score forlivese portando i suoi a sette incollature di vantaggio. Gasparin rimette Cento a meno quattro, a otto minuti dal termine la sfida è ancora tutta da giocare. Ogni tentativo di fuga forlivese è neutralizzato dai Mecacci boys. Tripla di Roderick ed è 63- 56. Landi commette fallo su Berti che ha la possibilità di riportare sotto la Tramec ma ne infila soltanto uno su due dalla lunetta: 63-57. Rush porta Forlì di nuovo in doppia cifra a metà quarto. Fallucca indovina la stessa soluzione su opposto versante. Roderick riporta i padroni di casa in doppia cifra. Berti incappa nel quinto fallo e deve salutare la compagnia. Ancora Roderick scaglia una tripla e Forlì amplia il fossato sul 73-60. Cento sembra avere esaurito le batterie. Petrovic cerca di riportare a galla gli ospiti ma Roderick si regala un’altra magia da tre ed è 78-64. La partita si può ormai considerare archiviata anche se Fallucca sfodera con una tripla tutto l’orgoglio centese Giacchetti chiude definitivamente i conti, Forlì ha il tempo per fare debuttare il giovane playmaker Paolo Bandini e finisce in gloria con il punteggio di 80-67..

MIGLIORI IN CAMPO

DAVIDE BRUTTINI (UNIEURO FORLI’): l’ex Virtus Bologna si è regalato il primato per punti messi a referto in tandem con Yancarlos Rodriguez ricamando triple d’autore che sono state delizia per i forlivesi e per il loro punteggio ma anche per chi ha avuto la fortuna di osservarle.

MATTEO FALLUCCA (TRAMEC CENTO): fuori causa Brandon Sherrod e Tekele Cotton ovvero i due maggiori produttori di punti dell’azienda Cento, è toccato a lui prendere per mano la squadra, con ottimi risultati personali ma con la delusione di non avere visto tradursi questo suo impegno in capitale sonante per la squadra.

TABELLINO

UNIEURO FORLI’: Rodriguez 14, Bruttini 14, Roderick 13, Bolpin 13, Rush 12, Giachetti 10, Landi 4, Natali, Campori, Dilas, Zambianchi, Bandini. Coach: Sandro Dell’Agnello.

Tiri liberi: 9 su 14, rimbalzi 28 (Rush 8), assist 17 (Roderick 10)

TRAMEC CENTO: Fallucca 14, Petrovic 11, Ranuzzi 10, Leonzio 9, Gasparin 8, Moreno 7, Berti 5, Jurkatamm 3, Cotton, Roncarati. Coach: Matteo Mecacci.

Tiri liberi: 6 su 8, rimbalzi 25 (Gasparin 9), assist 16 (Moreno 8).

ARBITRI

Alessio Dionisi di Fabriano

Pasquale Pecorella di Trani (BT)

Massimiliano Spessot di Romans d’Isonzo (GO)