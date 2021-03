Forlì regala un dispiacere alla combattiva Latina e resta in vetta, ora l’attende la “Final Eight” di Coppa Italia contro Udine

Una acciuffa la seconda vittoria, conserva il primato e si prepara nel modo migliore alle “Final Eight” di Coppa Italia contro Udine. L’altra ingoia la seconda sconfitta di fila e si mantiene nei bassifondi. Gli stati d’animo e di classifica di UniEuro Forlì e Benacquista Latina, al termine della sfida vinta dalla prima sul pitturato amico per 68-62, sono agli antipodi. Per una volta, non sono stati né Roderick né Rodriguez i top scorer ma la scena è stata per Erik Rush. Latina, che ancora una volta ha dovuto fare a meno di Gilbeck, ha fatto quando ha potuto e, al termine del terzo quarto, è persino riuscita ad accarezzare il sogno del colpaccio. Poi, però, i romagnoli si sono rialzati in quota con decisione.

PRIMO QUARTO – Dilas comincia ad alzare Forlì in quota, Latina, però, replica con decisione e Dell’Agnello, sorpreso dall’avvio arrembante dei pontini di coach Franco Gramenzi, chiama il timeout. Landi, Giachetti e Bolpin fanno prendere un po’ di ossigeno al roster romagnolo che poi, con cinque intuizioni di fila di un Rush tutto ispirazione e precisione, mandano il primo quarto in archivio con il punteggio a favore di 18-16.

SECONDO QUARTO – Bolpin, Natale e un Landi che vuole a tutti i costi ripetere l’exploit di punti fatto registrare contro la Stella Azzurra colpiscono ancora e Forlì traccia un fossato di sette punti: 26-19. Latina reagisce e un gioco da tre di Mouaha e un canestro dell’ex Orlandina Fall la risospingono a meno due. Forlì si rialza in quota ma Lewis attua il riavvicinamento pontino. All’intervallo lungo, con il punteggio di 31-30 per Forlì, la sfida è più che mai apertissima.

TERZO QUARTO – Latina mette la freccia di sorpasso con Fall e una tripla di Trotter. Fall rifinisce il punteggio e Latina è avanti per 37-31. Due triple di Trotter fanno prendere mare aperto ai pontini che salgono a più nove (45-36). Roderick e Rush, però, materializzano di nuovo il pareggio a quota 47. Mouaha, però, fa riprendere l’aereo a Latina che fa pendere il punteggio dalla sua parte a dieci minuti dal termine per 52-47.

ULTIMO QUARTO – Natali e Rush vanno a bersaglio facendo capire che i romagnoli non sono ancora al tappeto, Fall intona il controcanto. Latina si porta così sul 52-56 ma la tripla di Rush consente ai forlivesi di ritornare con il fiato sul collo dei pontini e poi di superarli. Trotter ripristina la parità ma due tiri liberi di Giachetti e Roderick riportano i padroni di casa a quattro lunghezze di vantaggio : 61-57. Forlì sembra poter dilagare e un canestro in contropiede di Rodriguez la proietta a più otto. Latina si riavvicina grazie a una tripla di Baldasso e a Raucci, meno tre a circa venti secondi dal termine. Una tripla di Giachetti, però, chiude definitivamente i conti a favore dei forlivesi con il punteggio di 68-62 .

MIGLIORI IN CAMPO

ERIK RUSH (UNIEURO FORLI’): Canestri che contano per fare continuare Forlì a issarsi sulla parte più alta della torre, laddove si può vedere tutta la concorrenza dall’alto in basso.

AHMED FALL (BENACQUISTA LATINA): da quando è approdato in terra pontina non ha steccato mezzo incontro. Talento, ma anche capacità di ambientarsi subito nella sua nuova famiglia. E forse all’Orlandina qualcuno comincerà a intonare il canto del rimpianto.

TABELLINO

UNIEURO FORLI’: Rush 16, Roderick 15, Natali 8, Landi 8, Bolpin 8, Giachetti 7, Rodriguez 4, Dilas 2 , Campori, Ndour, Bruttini, Zambianchi. Coach: Sandro Dell’Agnello.

Tiri liberi: 8 su 11, rimbalzi 38 (Roderick 11), assist 13 (Giachetti 4)

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Fall 14, Raucci 14, Lewis 13, Trotter 12, Mouaha 6, Baldasso 3, Passera, Hajrovic, Piccone, Benetti. Coach: Franco Gramenzi..

Tiri liberi: 4 su 7, rimbalzi 32 (Lewis 10), assist 16 (Trotter 5).

ARBITRI

Cappello, Maschietto, Mottola.