Fortitudo Bologna, in arrivo la firma di Dario Hunt

La Fortitudo Bologna è reduce dalla seconda vittoria in campionato e dall’abbandono dell’ultimo posto in classifica ai danni di Cantù, ma la squadra biancoblu ora dovrà risalire la classifica e raggiungere i Playoff, obiettivo primario di inizio stagione.

Per farlo, dopo la firma di Wesley Saunders ormai oltre un mese fa, la Fortitudo sta per mettere le mani su Dario Hunt, uno degli americani in uscita dalla Virtus Roma ritiratasi dal campionato. Secondo Repubblica, la trattativa tra il club e Hunt sarebbe avanzata e la firma addirittura “imminente”. Il centro non è l’unico giocatore che Bologna vorrebbe “saccheggiare” a Roma, visto che è noto l’interesse anche per Tommaso Baldasso.

