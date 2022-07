Fortitudo, Mancinelli contro Basile: “Parla senza sapere… basta chiacchiere infondate!”

La situazione in casa Fortitudo Bologna è incandescente. Ogni giorno se ne scopre una nuova, che è diametralmente opposta a quella del giorno prima. E naturalmente non poteva mancare la polemica tra Stefano Mancinelli, attuale capitano della Effe, e Gianluca Basile, storica bandiera dell’Aquila, come potete leggere da questo posto del “Mancio”:

Si è parlato in questi giorni del mio ruolo in Fortitudo. Nulla di concreto è stato mai discusso, né mi è stata fatta alcuna proposta di guidare con un progetto serio la squadra che amo. Ho sempre rispettato Gianluca Basile per il Campione che era in campo, ma fa sorridere leggere che non vuole fare figuracce e poi parla a ruota libera di cose che non conosce finendo inevitabilmente per farne.

E per favore, una richiesta col cuore: per rispetto e serietà, basta chiacchiere infondate su di me e sulla mia famiglia. Prima di parlare sarebbe opportuno confrontarsi con i diretti interessati!

Mancinelli si riferisce a queste dichiarazioni fatte da Basile, che potete leggere qui. Di certo non è bello leggere tutto questo susseguirsi di notizie e di incertezze dopo una retrocessione in Serie A2 come quella di quest’anno. I tifosi della Fortitudo Bologna vorrebbero solo della chiarezza e non una guerra tra Basile e Mancinelli.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione. Nel frattempo siamo al 5 di luglio, tra poco più di un mese inizia la stagione e non si sa nulla sulla Effe. Sappiamo solamente che si è iscritta al campionato di A2. Chi sarà il presidente, il GM o il coach no. Anche se lo si dovrà sapere necessariamente nel giro di qualche giorno, una settimana al massimo.

Leggi anche: Dan Peterson perentorio: “Il tiro da tre punti ha rovinato il basket”