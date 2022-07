A che punto siamo con la trade per portar via Kevin Durant da Brooklyn?

Non c’è stato ancora alcun avanzamento sul fronte trade per Kevin Durant nonostante siano passati diversi giorni da quando la superstar ha chiesto di lasciare i Brooklyn Nets e, a quanto pare, le cose non cambieranno a stretto giro.

Brooklyn non ha fretta di scambiare Durant poiché la squadra ha tutto il tempo del mondo per aspettare. Tuttavia, come ha fatto notare anche Adrian Wojnarowski di ESPN, la mancanza di movimento è dovuta al fatto che i team interessati stanno ancora lavorando dietro le quinte per portare il pacchetto necessario per avere KD.

“Il mercato sta ancora prendendo forma e penso che spetti ad alcune delle altre squadre essere creative e iniziare a portare idee a Brooklyn, uscire e vedere se riescono a trovare giocatori, scelte che mettano il tipo di pacchetto che ci vorrebbe per prendere Kevin Durant. Brooklyn ha il tempo dalla sua parte. L’offseason è ancora molto lunga e KD ha quattro anni di contratto. Non devono affrettarsi a concludere un accordo”, ha detto Woj su SportsCenter.

I Nets stanno cercando un pacchetto commerciale che includa una superstar, una giovane stella nascente e una sfilza di scelte al primo turno e scambi di scelte in qualsiasi affare per Kevin Durant. Detto questo, è probabile che un’offerta per il 33enne coinvolgerà più squadre affinché diventi possibile.

Secondo recenti rumors, Phoenix Suns, Miami Heat, Toronto Raptors e Golden State Warriors, sono interessati a fare delle mosse per Durant. Tuttavia, resta da vedere che tipo di offerta faranno a Brooklyn per convincerli a rinunciare a uno degli asset più preziosi di questa offseason.

Leggi anche: LeBron James spinge per Kyrie Irving ma i Lakers hanno anche delle alternative