La Francia perde un pezzo importante in vista degli Europei. Nella spedizione transalpina non ci sarà la stellina Victor Wembanyama che non ha ancora recuperato da un infortunio accusato nei playoff.

Il classe 2004 è il più serio accreditato per essere la prima scelta assoluta del prossimo Draft e ha recentemente cambiato maglia, lasciando l’Asvel Villerbaune per accasarsi al Metropolitans, dove non giocherà in EuroLega ma in EuroCup.

La Francia ha iniziato ieri il training camp di preparazione agli Europei con 15 giocatori a disposizione. Il coach Vincent Collet ha deciso di non sostituire Wembanyama e sta lavorando con tutti gli altri giocatori convocati: Andrew Albicy, Isaïa Cordinier, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, William Howard, Mouhammadou Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Théo Maledon, Amath M’Baye, Frank Ntilikina, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey e Guerschon Yabusele.

I francesi giocheranno nel Gruppo B a Colonia insieme ai padroni di casa della Germania, oltre a Slovenia, Lituania, Bosnia (la cui partecipazione è in dubbio) e Ungheria.

