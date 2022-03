Victor Wembanyama si è fatto conoscere in Eurolega

Victor Wembanyama è uno dei talenti europei più cristallini, tanto che la scorsa estate l’Asvel Villeurbanne aveva deciso di firmarlo da Nanterre, facendolo poi esordire in pianta stabile in Eurolega. Il lungo francese è un classe 2004, ha da poco compiuto 18 anni, ma si è già fatto un nome nella prima competizione europea. Wembanyama in questa stagione sta mantenendo 5.5 punti e 1.9 stoppate di media in Eurolega, ma ha particolarmente brillato questa sera contro lo Zalgiris Kaunas.

Era una sfida tra due delle peggiori squadre di questa stagione di Eurolega, a vincere è stato l’Asvel proprio grazie a Wembanyama. Il centro bianconero ha segnato 14 punti (career-high in EL), con 5 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e ben 5 stoppate in 28′ (anche questo dato più alto della sua stagione europea), tirando 6/7 dal campo. Le sue lunghissime leve gli hanno permesso di sfoderare giocate come questa schiacciata in contropiede:

Ma anche questa stoppata:

Di Wembanyama avevamo parlato a suo tempo, anticipando la sua ascesa. Il prossimo passo ora potrebbe essere il Draft NBA, ma solo a partire dal 2023: quest’anno il ragazzo non sarà eleggibile.