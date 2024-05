Frank Vogel ESONERATO dai Phoenix Suns!

Frank Vogel non è più l’allenatore dei Phoenix Suns, come ha annunciato la società dell’Arizona. Vogel è stato esonerato dopo la deludente eliminazione al primo turno dei playoff della Western Conference contro i Minnesota Timberwolves con uno 0-4.

“Come abbiamo detto nella conferenza stampa del 1° maggio, la dirigenza della squadra, che comprende me, Josh Bartelstein e la proprietà, avrebbe esaminato le operazioni di pallacanestro per determinare i cambiamenti da apportare”, ha dichiarato il presidente delle operazioni di pallacanestro e direttore generale dei Suns, James Jones. “Dopo un’attenta analisi della stagione, abbiamo concluso che avevamo bisogno di un allenatore diverso per la nostra squadra. Apprezziamo il duro lavoro e l’impegno di Frank.

Nonostante l’estate scorsa abbiano aggiunto la superstar Kevin Durant e il tre volte NBA All-Star, Bradley Beal, per fare coppia con la stella della franchigia, Devin Booker, i Suns hanno terminato la stagione regolare al sesto posto nella Western Conference e hanno subito uno sweep per 4 a 0 da parte dei Timberwolves, uscendo troppo presto dai playoff. Stiamo a vedere su chi decideranno di puntare.

