Patrick Beverley PUNITO PESANTEMENTE dall’NBA per le azioni in gara-6 contro Indiana

Patrick Beverley dei Milwaukee Bucks ha ricevuto una sanzione dall’NBA per gli incidenti e le azioni accadute in gara-6 della sua squadra contro gli Indiana Pacers nei Quarti di Finale della Eastern Conference.

La guardia dei Milwaukee Bucks, Patrick Beverley, è stato sospeso per 4 partite senza stipendio per aver lanciato con forza e più volte un pallone da basket contro gli spettatori e per aver interagito in modo inappropriato con un giornalista durante la media availability, è stato annunciato oggi da Joe Dumars, Executive Vice President, Head of Basketball Operations.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/DVAWR4Z2g7 — NBA Communications (@NBAPR) May 9, 2024

Le azioni di Beverley hanno avuto luogo durante e dopo la sconfitta dei Bucks per 120 a 98 contro gli Indiana Pacers in gara-6 del primo turno dei playoff il 2 maggio alla Gainbridge Fieldhouse.

Oltre a lanciare un pallone da basket contro i tifosi dietro la panchina dei Bucks e a colpirne uno, Beverley si è rifiutato di parlare con un giornalista nel post-partita, dopo aver detto di non essersi abbonato al suo podcast.

Stiamo a vedere se ci saranno delle reazioni importanti da parte del mondo dell’NBA per la squalifica più che doverosa per Patrick Beverley.

