Fred Vanvleet prova a smarcare i rumors che vedono Siakam lontano dai Raptors

Dopo Kyle Lowry, anche Paskal Siakam pronto a lasciare Toronto per altre mirabolanti avventure? Ancora non è chiara la situazione dell’ala camerunense, ma sembrano interessate tante squadre dell’Ovest, pronte a fare breccia nel cuore del numero 43. Clippers, Kings e Warriors sono alla porta in attesa di una risposta, che per ora arriva solo da parte di Fred VanVleet, che su Twitter ha provato a smarcare le voci con una battuta.

Ai rumors vari pubblicati da NBA Central, che definiva “innamorate” le suddette franchigie, la guardia statunitense ha risposto con un sereno “anche io”. Sotto testo amoroso a parte, sarà difficile strappare Siakam dai Raptors, che dopo la stagione senza playoff proveranno a ripartire proprio dai pilastri, ora solo in due. Ma il mercato è acceso e solo il tempo ci comunicherà meglio il responso.