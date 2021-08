“Grazie capitano”: Milano saluta così Andrea Cinciarini

Le strade di Andrea Cinciarini e dell’Olimpia Milano si separano ufficialmente dopo sei lunghi anni.

Il playmaker di Cattolica arrivò a Milano nell’estate del 2015 dopo tre anni in cui ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi di Reggio Emilia. In sei stagioni, di cui cinque da capitano, nella città meneghina, “Cincia” si tolto più di qualche soddisfazione vincendo 9 trofei e diventando il secondo miglior assistman della storia dell’Olimpia dietro solo a D’Antoni.

L’Olimpia Milano ha voluto dunque salutare e ringraziare per tutto Andrea Cinciarini, il cui futuro è sempre più verso il ritorno a Reggio Emilia.

Questo il comunicato del club:

La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Andrea Cinciarini per tutto quello che ha fatto nei suoi sei anni di permanenza nel nostro club e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio possibile per il futuro.

Andrea Cinciarini è arrivato a Milano nell’estate del 2015: in sei stagioni, le ultime cinque da Capitano, ha vinto nove trofei (due scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe) e raggiunto una Final Four di EuroLeague, nel 2021. In questi sei anni ha superato i 1.000 punti in biancorosso, i 3.000 punti segnati in Serie A, è diventato primo di sempre negli assist in finale scudetto del campionato italiano e in gare di Supercoppa, inoltre è diventato il secondo di sempre nella storia del club per assist in carriera alle spalle del solo Mike D’Antoni.