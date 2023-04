Fulmine a ciel sereno a Varese! -16 in classifica per frode e illecito sportivi

Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla Società Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023.

Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026 (3 anni).

Fonte: ufficio stampa FIP

A quanto pare, secondo quanto riportato da La Prealpina, la decisione è stata presa a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e illecito sportivo legati al caso Tepic.

