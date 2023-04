Diar DeRozan MVP: nessuno mai così male ai liberi in un do-or-die game da oltre 50 anni

Possiamo dire con certezza che Diar DeRozan è stata la vera MVP nella vittoria in rimonta dei Chicago Bulls sui Toronto Raptors di questa notte. Dopotutto, la sua epica difesa durante i tiri liberi ha portato i Raptors a raggiungere un minimo storico che si vede raramente in NBA.

Per chi se lo fosse perso, Diar DeRozan, la figlia di DeMar, è andata virale dopo essere stata vista e sentita urlare ogni volta che i Raptors andavano dalla linea del tiro libero per distrarli. La strategia ha funzionato, con Toronto che ha chiuso 18 su 36 dalla linea della carità.

A quanto pare, questo è il maggior numero di errori che una squadra ha commesso in un playoff do-or-die o in una partita di play-in in 54 anni. L’ultima volta che un team ha sbagliato così tanti tiri liberi in un incontro così cruciale è stato nel 1969, quando i Los Angeles Lakers ne hanno sprecati 19 in Gara 7 delle Finals NBA, secondo ESPN Stats & Info.

The Raptors missed 18 of their 36 free throw attempts. That's the most missed free throws in a winner-take-all playoff or play-in game since the Lakers missed 19 in Game 7 of the 1969 Finals. https://t.co/n4CqpYvpJu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 13, 2023

Non c’è da stupirsi perché DeMar DeRozan fosse entusiasta di vedere sua figlia dare loro un aiuto dopo la loro vittoria.

I Bulls in realtà hanno recuperato ai Raptors ben 19 punti, ma hanno comunque vinto 109 a 105. Non sarebbe stata una gara se Toronto fosse stata più efficiente dalla linea del tiro libero, ma alla fine la squadra non ha nessuno da incolpare se non se stessa.

