Chris Chiozza sembrava ormai ad un passo dalla Virtus Bologna, ma alla fine l’imprevedibilità della free agency NBA ha avuto la meglio.

Come riportato da Adrian Wojnarowski infatti il playmaker visto la scorsa stagione con la maglia dei Brooklyn Nets ha firmato un two way contract con i Golden State Warriors.

Free agent G Chris Chiozza has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, source tells ESPN. There’s some opportunity for backup point guard minutes on Warriors roster. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021

Chiozza will be on a two-way deal, per sources. https://t.co/CWZGmI7eLh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021

Chiozza rimarrà dunque oltreoceano, mentre la Scariolo e la Virtus, che avevano in pugno il giocatore, dovranno guardare altrove. Per lo statunitense c’è la possibilità di mettersi in luce ritagliandosi il suo spazio dalla panchina assieme ad una nostra conoscenza, Nico Mannion.