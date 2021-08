L’Eurolega valuta la sostituzione della finale per il 3° posto con la finalissima di EuroCup

Una partita che si svolge prima della finale vera e propria, tra le due squadre perdenti delle semifinali e che non assegna nessun tipo di trofeo o medaglia alla squadra vincente: la finale per il 3°/4° posto in Eurolega pare, dunque, essere completamente inutile e dato ciò se ne valuta la sostituzione con la finale di EuroCup.

Come riportato anche da Eurohoops, dopo le Final Four del 2019, Bostjan Nachbar, amministratore delegato dell’associazione giocatori dell’Eurolega, ha commentato che l’effettiva necessità o meno della “finalina” sarà valutata dall’intera organizzazione.

L’ipotesi, non ancora definitiva, sta prendendo sempre più piede dopo che anche molti giocatori di Eurolega si sono espressi in maniera contraria riguardo a questa partita. Basta ricordare il madridista Tray Thompkins che aveva detto di “non essere un fan” di questo match, mentre ci era andato giù molto più duro il compagno Rudy Fernandez che l’ha definita “una caz***a”. I loro commenti erano arrivati dopo l’infortunio occorso negli ultimi minuti della finale del 2018/2019 alla guardia ex Fener Eric Green.

Come detto, la situazione ancora è in via di definizione, vedremo se cambierà qualcosa per le Final Four 2022 in programma a Berlino.