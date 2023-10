Gabriele Procida: “Andiamo all’estero perché in Italia non ci danno fiducia”

Questa sera l’Alba Berlino giocherà in EuroLega contro la Virtus Bologna.

Partita particolare per i due italiani del team tedesco, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Quest’ultimo, alla vigilia del match, ha raccontato a Il Corriere di Bologna le motivazioni del suo trasferimento in Germania.

Qui sento la fiducia del club e del coach, credono in me. Anche Mannion e Spagnolo sono andati all’estero per avere più spazio, quello che succede in Italia è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di credere nei giovani e dare loro l’opportunità di crescere, tollerando qualche errore ma lavorando per migliorare durante la settimana.

In passato Procida ha giocato per la Virtus, seppur in prestito per un torneo giovanile. Dopodiché c’è stata un’altra opportunità di firmare per le V Nere ma l’affare non si è concretizzato.

Ho giocato il torneo giovanile dell’EuroLega con la Virtus nel 2018-19 e mi volevano prendere per aggregarmi alla prima squadra. Poi c’è stato un cambio dirigenziale e la cosa è saltata, c’era un interesse anche l’anno dopo ma ho preferito restare a Cantù dove avrei avuto minutaggio più ampio. Penso di aver fatto la scelta giusta: giocare con campioni come Teodosic e Belinelli mi sarebbe servito molto ma non avrei mai visto il campo.

Il giocatore canturino ha militato anche negli acerrimi rivali dei bianconeri, la Fortitudo.