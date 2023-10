Willie Cauley-Stein e Pallacanestro Varese vanno davvero verso la risoluzione?

Willie Cauley-Stein e la Pallacanestro Varese sono già ai ferri corti? Avrebbe del clamoroso, se fosse davvero come dicono gli ultimi rumors. Secondo alcuni voci circolanti in rete infatti pare che le due parti starebbero valutando l’opzione di una risoluzione contrattuale consensuale, ma stando a quanto riferito a Basketuniverso al momento in società sarebbe una novità.

È vero, il centro americano non sta performando (nonostante i numeri dicano 11 punti e 8.3 rimbalzi di media in LBA) come ci si aspettava e l’atteggiamento mostrato in campo lascia ben a desiderare, ma davvero dopo sole tre giornate la volontà sarebbe nel caso quella di prendere strade diverse? Varese attraversa già un momento abbastanza delicato nonostante la stagione sia iniziata da poco più di due settimane: ieri mattina la squadra è partita per Cipro – dove stasera alle 18:30 giocherà il primo turno di FIBA Europe Cup contro il Keravnos – senza il centro di riserva Scott Ulaneo, infortunato agli adduttori. Quindi la Itelyum (ricordiamo che sarà questa la denominazione europea della squadra) avrebbe in Cauley-Stein l’unico centro a roster e una rescissione contrattuale immediata sarebbe un altro colpo duro da assimilare per la società, che domenica giocherà poi la 4° giornata di LegaBasket contro Trento. È solo una grande nuvola grigia di passaggio?