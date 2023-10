Milano-Olympiacos, serata STORICA per Messina e Hines

Ieri sera al Mediolanum Forum hanno festeggiato un po’ tutti durante e dopo Milano-Olympiacos. Kyle Hines è diventato il giocatore con più partite nella storia dell’EuroLega, Gigi Datome è stato celebrato per la sua grandissima carriera sul parquet ed Ettore Messina è diventato il secondo allenatore nella storia dell’EuroLega a vincere almeno 300 partite, traguardo raggiunto precedentemente solo da Zeljko Obradovic.

Insomma, non è stata una serata come tutte le altre, soprattutto perché il successo è arrivato contro una delle favorite alla vittoria finale e che ha – sulla carta – un piede alle Final Four, se tutto va come deve andare. Anche se in quest’EuroLega tutto è possibile.

Naturalmente è stata una grande serata anche per Kevin Pangos, autore di 16 punti nel successo contro i greci. E anche per Mason Rocca, Keith Langford, Curtis Jerrells, Krunoslav Simon, Rakim Sanders e Vladimir Micov, tutti quanti inseriti insieme a Gigi Datome nell’Hall of Fame dell’Olimpia.

La speranza dei tifosi meneghini è di vivere più spesso serate come quella tra Milano e Olympiacos, anche se oggettivamente è difficile avere così tanti motivi per festeggiare in solo 2 ore e mezza. Tra celebrazioni di leggende, traguardi superati e successi sul campo. Si è trattato di un incastro più unico che raro.

Immagine in evidenza: sito Olimpia Milano