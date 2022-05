Gabriele Procida verrà scelto al Draft NBA 2022?

In questi giorni Gabriele Procida, classe 2002 comasco con un passato a Cantù e Fortitudo Bologna, è sulla bocca di tutti, specialmente nel mondo del Draft NBA. Infatti non solo in Italia interessa quale sarà il suo futuro perché anche in America stanno mettendo gli occhi addosso al ragazzo italiano.

Pochi giorni fa è risultato il più veloce nello sprint sui 3/4 di campo con 3.07 secondi. Inoltre la guardia ha fatto registrare la seconda percentuale di grasso corporeo più bassa del gruppo presente alla NBA Draft Combine, appena il 3.8%.

Qualche ora fa, Rafael Barlowe, una dei massimi esperti di scouting e Draft NBA ha messo questo tweet che fa capire quanto il ragazzo canturino stia scalando le classifiche del mondo NBA:

Gabriele Procida’s draft stock 📈 — Rafael Barlowe (@Barlowe500) May 21, 2022

Naturalmente non vuol dire nulla perché i mock draft al momento non inseriscono Procida tra i primi 60 però le cose cambiano in fretta, soprattutto dal quarantesimo posto in giù. Per quello che sta facendo vedere, per i feedback che stanno arrivando, non è affatto impossibile che nel giro di un mese – il Draft è al 23 giugno – qualcuno possa decidere di draftarlo al secondo giro, magari lasciandolo in Europa a maturare ancora per un’altra stagione.

