Luigi Lamonica si ritira dopo aver arbitrato le Final Four di Belgrado

È stata la storica vittoria dell’Efes in back-to-back, ma la finale di ieri a Belgrado è stata anche l’ultima partita arbitrata da Luigi Lamonica. L’arbitro italiano, 56 anni e con alle spalle più di un ventennio di carriera, ha annunciato che quella tra Efes e Real Madrid sarà la sua ultima “fatica”.

“Ho arbitrato la mia ultima partita. È stato un viaggio incredibile. Voglio restare nel mondo nel basket, ma con un altro ruolo” ha dichiarato Lamonica a Eurohoops. Nel corso della sua carriera, l’arbitro italiano ha diretto quasi 1.000 partite, tra Eurolega e competizioni FIBA come Mondiali ed Eurobasket, fino ad arrivare alle Olimpiadi. Ottenuta la licenza per arbitrare in Eurolega nel 1996, Lamonica ha esordito alle Final Four nel 2002 e nel corso degli anni ha diretto innumerevoli partite importanti della massima competizione continentale per club.

Per Lamonica è arrivato anche l’applauso di Mike James, su Twitter:

Congrats on a great career. https://t.co/BBeX1FXeEb — Mike James (@TheNatural_05) May 22, 2022