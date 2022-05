In una recente intervista, Jeanie Buss aveva messo in chiaro che le decisioni importanti vengono prese dalla dirigenza, indipendentemente da ciò che pensa LeBron James. Un tentativo di rivendicare il proprio potere all’interno di una franchigia, i Los Angeles Lakers, che negli ultimi mesi sembrava essere scivolata in mano alla Klutch Sports, dalla quale James è rappresentato. Nelle scorse ore erano stati anticipati i nomi dei tre finalisti per il ruolo di prossimo head coach giallo-viola, tra i quali uscirà quello che siederà sulla panchina dei Lakers nella prossima stagione.

E non è una coincidenza che poche ore dopo sappiamo già quale sia la preferenza di LeBron. Secondo Bleacher Report, che cita una fonte vicina alla situazione, James preferirebbe un allenatore come Darvin Ham, attuale assistente dei Bucks, piuttosto che Terry Stotts e Kenny Atkinson. “Lui è l’allenatore che vuole LeBron” avrebbe rivelato questa fonte a Eric Pincus. Ham è già stato assistente ai Lakers, tra il 2011 e il 2013, ha 48 anni e dal 2018 siede sulla panchina di Milwaukee al fianco di Mike Budenholzer. Già la scorsa estate il nome di Ham era circolato per diverse panchine NBA vacanti.

I colloqui con i tre finalisti si svolgeranno in questi giorni a Los Angeles, ma la sensazione è che, grazie a LeBron James, Ham abbia qualche chance in più.