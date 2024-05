Gallinari con l’Italbasket quest’estate? Ecco le ultime…

Quest’estate l’Italbasket sarà priva di Simone Fontecchio a causa dell’infortunio al piede ma spera di avere almeno l’altro NBA, Danilo Gallinari.

Il Gallo viene da una stagione molto complicata, che l’ha visto cambiare tre squadre. Ha cominciato con gli Washington Wizards, è poi passata per pochissimo ai Detrois Pistons – dove ha incrociato proprio Fontecchio – e ha finito ai Milwaukee Bucks, i quali hanno deluso tutte le aspettative possibili.

Ora si trova di fronte a un bivio. Deve scegliere tra il giocarsi l’ultima chance in NBA e trovare qualche minuto in una contender con un contratto molto basso oppure provare a tornare in Europa – magari a Milano – per cercare di vincere qualcosa, visto che al momento non ha messo nulla in bacheca, né in NBA né in Italia o in Europa poiché ai tempi dell’Armani Jeans c’era la Montepaschi Siena che vinceva tutto.

Alla fine crediamo che Gallinari dirà di sì all’Italbasket, anche se sarà periodo di free agency, poiché lui non si giocherà il contratto della vita, come accadrà invece a Fontecchio. Il Gallo potrebbe decidere di siglare un accordo al minimo o poco più in una contender. Oppure potrebbe tornare a Milano dopo la toccata e fuga del 2011 causa lockout.

