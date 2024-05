Perché Petrucci dice che l’Italbasket vuole fare come l’Atalanta?

Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha rivelato durante la prestazione delle nuove maglie dell’Italbasket marchiate ITA Airways e Macron che vuole che i suoi ragazzi facciano come l’Atalanta. Ecco le sue parole riportate qui di seguito:

“Vogliamo essere come l’Atalanta che, stupendo tutti, ha conquistato l’Europa League ed è una realtà radicata della Serie A e un esempio. Come si può perdere con due come questi?”, indicando Gigi Datome e Gianmarco Pozzecco seduti vicino a lui.

Pozzecco non si è fatto sfuggire l’occasione al paragone dell’Italbasket come l’Atalanta per replicare a suo modo e ha detto così: “Allora io sono Gasperini”, con Petrucci pronto a rispondergli con una battuta “Ma Gasperini ha un caratteraccio” e a sua volta il Poz non si è lasciato scappare l’opportunità di tirare una stoccata a Gigi Datome “Anche Gigi”, indicando l’ex capitano che dal 1° luglio assumerà il ruolo di Coordinatore delle Nazionali maschili.

Insomma, un clima disteso, che lo sarà ancora di più se i 12 guidati da Pozzecco riusciranno a raggiungere Parigi, passando da San Juan de Puerto Rico. Non sarà per nulla semplice con tutti gli infortunati ma la buona notizia è che almeno Danilo Gallinari dovrebbe – condizionale è d’obbligo finché non vediamo la lista – dire di sì.

