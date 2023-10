Gallinari e il suo approccio col mondo NBA: “Pensavano volessi rubare il kit d’allenamento”

Danilo Gallinari ha conversato insieme a suo fratello con Alessandro Cattelan, amico di lunga data del cestista NBA degli Washintong Wizards, nel suo podcast A CRESTA ALTA. Cattelan ha raccontato di aver visto Gallinari a New York poco dopo il suo arrivo a Milano e che era stupito che in NBA fosse servito e riverito in tutto e per tutto.

“A Milano, sia nelle giovanili sia in Serie A, c’erano dei giorni dove dovevamo portare a casa la roba da lavare per usarla il giorno dopo. Oggi la situazione è un po’ cambiata ma 15 anni fa era abbastanza normale. E stiamo parlando di Serie A. Infatti in uno dei primi allenamenti ho messo tutto nella borsa per portarla a casa da lavare e mi dissero ‘Cosa stai facendo? Stai rubando la roba? Se vuoi te la regaliamo!’. Non ero abituato a un’organizzazione del genere, pur arrivando da un contesto professionistico com’era quello di Milano”.

Naturalmente dovete immaginarvi un Danilo Gallinari poco più che diciottenne che si ritrova catapultato in un mondo totalmente diverso da quello europeo com’è quello NBA, in un periodo dove internet quasi non esisteva.

Leggi anche: Parigi e Londra giocheranno l’EuroLega l’anno prossimo? Ci sono delle ottime possibilità