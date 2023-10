Trapani-Cantù, Antonini lancia la sfida: “Loro hanno fatto la storia, ma ora la facciamo noi!”

Valerio Antonini, presidente e proprietario dei Trapani Shark, ha aizzato il pubblico di casa in vista del big match che si giocherà domani sera tra i siciliani e l’Acqua S.Bernardo Cantù.

Nel video di presentazione della partita realizzato proprio al PalaShark, pubblicato sui canali social della società, il presidentissimo ha detto questo:

“Hanno fatto la storia di questo sport. Hanno avuto Nembo Kid. Ma oggi la storia la facciamo noi, i Trapani Shark! E per farlo abbiamo bisogno di voi. Sabato sera, 20.30 al PalaShark, dev’essere pieno di gente che faccia il tifo per noi. Perché sabato sera vinceremo per voi. Forza Shark!”.

La sfida tra Trapani e Cantù è iniziata in estate, quando Valerio Antonini offrì oltre 100mila euro di buyout per strappare Filippo Baldi Rossi ai brianzoli, di cui ora è capitano. L’Acqua S.Bernardo rifiutò quella proposta e da quel momento i siciliani, e Antonini, hanno messo una x sul calendario nel giorno di questa gara.

Stiamo a vedere come andrà sul campo ma questa sarà la prima, ma non l’ultima volta, che Cantù e Trapani si affronteranno. E anche punzecchieranno, soprattutto dalla parte dei Shark.

