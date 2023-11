LeBron James STORICO! 2° più anziano di sempre a registrare una tripla doppia

La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha raggiunto un’altra pietra miliare della sua incredibile carriera in una partita contro i Sacramento Kings.

Il 38enne ha chiuso la partita con 28 punti (6/8 2PT, 3/7 3PT, 7/8 FT), 10 rimbalzi, 11 assist, 4 rubate e 6 palle perse, diventando il secondo giocatore più anziano nella storia dell’NBA a registrare una tripla-doppia. James è dietro solo a Karl Malone, che ha registrato una tripla-doppia a 40 anni nel 2003 con i Lakers.

A historic night for LeBron 👑

– 28 PTS, 10 REB, 11 AST

– Moves to 8th all-time in 3PM

– Moves to 5th all-time in triple-doubles

– Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh

— NBA (@NBA) November 16, 2023