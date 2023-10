Gallinari, Muscala e Guè: cosa hanno a che fare questi tre?

Danilo Gallinari nel podcast con suo fratello Federico A CRESTA ALTA ha raccontato di quanto Mike Muscala apprezzi Cookies N’ cream di Anna, Guè e Sfera Ebbasta.

“Muscala parla abbastanza bene lo spagnolo perché ha giocato un anno in Spagna a inizio carriera, a Obradoiro, e quindi capisce abbastanza anche l’italiano. L’anno scorso a Boston gli ho fatto sentire Cookies N’ cream di Anna, Guè e Sfera Ebbasta e da allora mi chiede spesso di metterla in spogliatoio. Pazzesco!”.

Ricordiamo che Gallinari e Guè si conoscono da tantissimi anni, dai tempi in cui Danilo giocava all’Olimpia Milano e il rapper stava cercando di diventare qualcuno di veramente importante nella scena musicale italiana, cosa che è riuscito a fare.

Fa abbastanza sorridere che in uno spogliatoio NBA composto per un 70-80% da giocatori americani venga riprodotta Cookies N’ cream, pur essendo una delle canzoni più streammate in Italia nel 2023.

Chissà se Mike Mascala apprezzerà anche il prossimo album dei Club Dogo, di cui Guè ha fatto parte e farà parte anche nel 2024. Lo scopriremo solo vivendo e ascoltando questo prodotto musicale che in Italia è atteso quanto i bambini attendono il Natale.

Leggi anche: Harden prova a imbucarsi sul volo di Philadelphia per Milwaukee ma i 76ers lo rimbalzano