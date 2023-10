SUICIDIO EA7 MILANO! A Berlino vince l’ALBA contro l’Olimpia

ALBA Berlino – Olimpia EA7 Milano 85-82

(12-18; 23-19; 22-24; 28-21)

Un’Olimpia EA7 Milano un po’ meno incerottata del solito, che ha potuto contare per la prima volta in stagione di EuroLega su Maodo Lô, grande ex di serata, ha perso in un finale in volata contro l’ALBA Berlino, una delle squadre meno preparate di tutta la competizione.

Nel primo tempo, al netto di un inizio sprint dei padroni di casa, i milanesi sono sempre stati in controllo, riuscendo ad arrivare anche a +8. Peccato però un calo di tensione negli ultimi minuti della prima metà di gara che è costato quasi tutto il vantaggio accumulato nel corso dei primi 20 minuti. All’intervallo lungo i ragazzi allenati da Ettore Messina hanno chiuso in vantaggio di un possesso non pieno, 37 a 35.

Al ritorno dagli spogliatoi l’EA7 spinge fortissima, guidata da uno strepitoso Nikola Mirotic, autore di 30 punti e 12 rimbalzi alla fine, e tocca anche il massimo vantaggio, ovvero +10. I berlinesi però non muoiono, sono come un gatto attaccato ai pantaloni e restano sempre sul pezzo. Nel finale esce per 5 falli capitan Nicolò Melli e qui la partita cambia. L’Olimpia perde il controllo del match e anche la giusta lucidità per vincere una gara punto a punto. Thiemann (MVP della contesa), Brown e Thomas ne approfittano e alla fine l’ALBA Berlino si è imposta sull’EA7 Milano 85 a 82.

ALBA Berlino: Brown 18, Procida 4, Spagnolo 0, Delow Schneider 4, Thomas 12, Nikic 0, Samar 0, Olinde 12, Koumadje 6, Thiemann 22, Bean 2. All. Osrael Gonzales.

Olimpia Milano: Lo 7, Poythress 0, Pangos 5, Tonut 3, Melli 0, Kamagate NE, Flaccadori 2, Hall 0, Shields 25, Mirotic 30+12r, Hines 5, Voigtmann 5. All. Ettore Messina.

QUI trovi le statistiche complete della gara.

