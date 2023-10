VIDEO: il FOLLE gesto che è costato la squalifica ad Alessandro Amici

In mattinata vi avevamo raccontato di come Alessandro Amici, alla sua prima partita con Vigevano, si era fatto espellere e squalificare a causa di un colpo “proibito” alle parti basse di Lester Medford Jr. Anche l’americano è stato squalificato per la reazione avuta nei confronti di Amici.

Nelle scorse ore è poi circolato il video che incrimina il giocatore di Vigevano, in cui si vede Amici colpire da dietro con la mano l’avversario, proprio al centro dell’area.

Alessandro Amici tornerà in campo il 1 novembre in casa contro Treviglio, dopo aver saltato il prossimo impegno contro Torino.

Foto: vigevano24.it