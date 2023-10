Harden prova a imbucarsi sul volo di Philadelphia per Milwaukee ma i 76ers lo rimbalzano

James Harden, stella dei Philadelphia 76ers, si è presentato mercoledì a Camden, nel New Jersey, per allenarsi, con grande sorpresa della squadra. Era stato assente per i precedenti 10 giorni per questioni personali, un’assenza giustificata.

Dei dirigenti della squadra hanno avvicinato Harden e gli hanno detto che sarebbe stato più vantaggioso per lui rimanere a Philadelphia per continuare il processo di recupero, invece di andare con la squadra nella trasferta di due partite, a partire dall’esordio stagionale contro i Milwaukee Bucks di giovedì sera, secondo quanto riferito da fonti della lega a Bleacher Report.

Inizialmente, il giocatore ha interpretato la la permanenza a casa come un suggerimento piuttosto che come un obbligo, dicono le fonti. Harden ha partecipato a parte della sessione con l’intenzione di raggiungere la squadra sul volo per Milwaukee nel pomeriggio. Dopo l’allenamento, Harden è arrivato all’aeroporto per imbarcarsi sul volo della squadra, ma è stato fermato da un funzionario della sicurezza che gli ha comunicato che non era autorizzato ad accompagnare la squadra, secondo le fonti.

Il DG dei Philadelphia 76ers e coach Nick Nurse hanno parlato con Harden per spiegargli che l’organizzazione preferisce che segua il loro piano di allenamento.

