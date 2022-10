Danilo Gallinari si è infortunato lo scorso 23 settembre nel match con l’Italbasket a Brescia. Da lì ha quasi subito inizio il suo percorso riabilitativo. Queste le sue parole in una conferenza stampa dove ha dato degli update importanti:

“Ho già subito un infortunio del genere: so cosa mi aspetta”, ha detto Gallinari in conferenza stampa, finalmente tornato a camminare e pronto a intraprendere il lungo percorso riabilitativo: “Non vedo l’ora di far vedere cosa sono in grado di fare in campo: non sono più un giovanotto, ma tornerò a essere un giocatore migliore di prima”.

Anche coach Joe Mazzulla, che ha preso il posto di Ime Udoka in questa estate travagliata, ha spiegato come verrà utilizzato Gallinari in attesa di ritrovare spazio in campo:

“Gioca da anni in NBA, ha conosciuto grandi allenatori e giocato in tante squadre. Averlo con noi in spogliatoio sono certo possa essere uno stimolo in più”.

Aspettando il ritorno in campo e tutti i suoi canestri, Gallinari ha concluso dicendo questo:

“Non vedo l’ora di ricominciare a giocare, di esserci. Il mio percorso di riabilitazione sarà fatto di tante piccole cose, quello sarà il traguardo finale. Ce la metterò tutta per tornare più forte di prima, anche e non sono più un ragazzino”.

