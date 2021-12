Gandini risponde a Petrucci: “EuroLega è un unicum nel mondo sportivo…”

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ha risposto alle dichiarazioni ficcanti del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport sulla questione EuroLega:

“Milano e le altre 15 squadre che rappresento sono concordi nell’affiancare l’attività della Nazionale e il suo diritto a schierare i migliori giocatori, non ci sono preclusioni. Ma il sistema adesso è questo: occorre mediare con l’Eurolega una soluzione che contemperi tutte le esigenze, tanto per gli atleti quanto per gli eventi. Tutti auspichiamo un’intesa con la Fiba per mettere un po’ di ordine nei calendari. Anche se adesso non è facile immaginare quello che succederà in EuroLega dopo la destituzione del Ceo Bertomeu. L’Eurolega è un unicum nel mondo dello sport mondiale per il suo sistema privatistico molto complesso e difficile da digerire da parte della maggioranza di tifosi e appassionati abituati a seguire discipline che rispettano il diritto sportivo come succede ancora nel calcio, anche ad altissimo livello. Di certo il presidente Petrucci ha tutto il nostro appoggio!”.