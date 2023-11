Gandini si schiera al fianco di Venezia sulla “SCONCERTANTE” vicenda Caboclo

Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket Serie A, ha deciso di prendere parola sul caso che ha visto coinvolta l’Umana Reyer Venezia e il centro brasiliano Bruno Caboclo.

La FIBA ha deciso che il brasiliano avrebbe potuto accasarsi senza pagare risoluzione al Partizan Belgrado, creando un grave danno tecnico ed economico ai veneti. Ecco il comunicato ufficiale di Gandini riportato in maniera testuale:

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini è intervenuto sulla vicenda che riguarda il giocatore brasiliano Bruno Caboclo, ingaggiato durante l’estate dalla Umana Reyer Venezia e che, nonostante gli impegni assunti nei confronti del club veneto, ne ha in seguito disatteso i contenuti, firmando poi con il Partizan Belgrado:

“Sono al fianco – dichiara Gandini – della Umana Reyer Venezia in questa sconcertante vicenda e pronto a sostenerla nella difesa dei suoi interessi. Come rappresentante di LBA e dei suoi club, nell’assumere questa posizione a favore di uno degli associati che ha oggi intrapreso una battaglia legale a livello internazionale per la tutela dei suoi diritti, non posso che esprimere il desiderio che situazioni come questa non debbano ripresentarsi in futuro”.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket Serie A

Leggi anche: “Come essere investiti da una macchina”, Davide Moretti ricorda lo sfondamento preso da Zion Williamson